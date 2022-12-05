Свёнтек: мой отпуск продлился шесть с половиной дней, но мотивация вернулась

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась мыслями о подготовке к новому сезону.

«Впервые за долгое время у меня была возможность провести отпуск и ничего не делать. Мне это было очень нужно.С учетом перелетов отпуск продлился шесть с половиной дней, но я чувствую себя свежей. Внутренняя мотивация уже вернулась.



В середине декабря я отправлюсь в Дубай. Так что Рождество я проведу не дома. Возвращаться из Дубая в Варшаву, а потом снова лететь из Варшавы в Австралию через Дубай было бы очень тяжело. Спортсменам приходится идти на такие жертвы. Надеюсь, в Дубае я буду отдыхать», — приводит слова Свёнтек Tennis Majors.

На прошедшем Итоговом турнире Ига Свёнтек не смогла завоевать трофей, уступив белоруске Арине Соболенко в матче 1/2 финала.