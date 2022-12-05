Алькарас — лидер ATP по призовым за 2022 год, Джокович — второй

Стал известен размер призовых, заработанный лидерами ATP за 2022 год, с учётом пула в $ 11 млн, распределённого между игроками из топ-12.
Карлос Алькарас стал лидером по сумме призовых за 2022 год: он заработал $ 10 102 330. Новак Джокович стал вторым в рейтинге теннисистов по сумме призовых, заработав $ 9 934 582. Рафаэль Надаль расположился на третьей строчке, заработав $ 9 368 326. Из российских теннисистов наибольшей суммой призовых за 2022 год располагает Андрей Рублёв – $ 4 666 954. Он стал седьмым в общем списке. Расположившийся на девятой строчке Даниил Медведев заработал $ 4 178 524.
Карлос Алькарас стал вторым теннисистом не из «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович), заработавшим более $ 10 млн призовых за год. В 2016 году Энди Маррей выиграл $ 16 349 701.
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