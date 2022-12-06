Андре Агасси — о Боллетьери: он многим дал шанс осуществить мечту. Спасибо, Ник

Бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Андре Агасси отреагировал на новость о смерти легендарного тренера Ника Боллетьери. Агасси работал с Боллетьери в 1990-х.

«Наш дорогой друг, Ник Боллетьери, покинул нас. Он многим дал шанс осуществить мечту. Боллетьери показал нам всем, как можно жить полной жизнью. Спасибо, Ник», — написал Агасси в своих социальных сетях.

Помимо Агасси, Боллетьери работал с такими игроками, как Борис Беккер, Джим Курье, Марсело Риос. Боллетьери тренировал российских теннисисток Марию Шарапову и Анну Курникову, а также американок Серену и Винус Уильямс. За свою тренерскую деятельность специалист воспитал 12 первых ракеток мира. В 2014 году он был введён в Международный зал славы тенниса.