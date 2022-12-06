В ITF сообщили о возобновлении Кубка Хопмана в 2023 году

Международная федерация тенниса (ITF) объявила, что возобновит Кубок Хопмана в 2023 году.

Турнир пройдёт в Ницце (Франция). Он будет проводиться ближайшие пять лет. Соревнования среди смешанных команд пройдут с 19 по 23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трёх матчей: в мужском, женском и смешанном разрядах. В 2023 и 2024 годах участие примут шесть команд, с 2025 года их количество увеличится до восьми.

Последний раз турнир проводился в 2019 году. Тогда победителями стали швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич. В 2018 и 2019 годах они обыграли сборную Германии. В 2007 году турнир выиграли представители России, а именно Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова, которые обыграли в финале испанцев Анабель Медину-Гарригес и Томми Робредо.