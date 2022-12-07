Веснина: решение ATP оштрафовать Уимблдон справедливо. Показали, что стоят за игроков

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о решении ATP оштрафовать британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за недопуск к своим турнирам теннисистов из России и Беларуси минувшим летом.
Напомним, ассоциация заплатит штраф в размере $ 1 млн. В случае повторного отстранения LTA может быть лишена членства в туре.
«Считаю это наказание справедливым. У ATP было соглашение с турнирами, что по национальному признаку не имеют права снимать спортсменов. Похожая ситуация была в Дубае, когда не допустили израильских теннисистов. Году в 2006-2007 израильские теннисисты подавали на визу, а их не допустили. Турнир в Дубае оштрафовали. ATP строго сказали, что если подобное будет повторяться — все турниры будут штрафоваться, вне зависимости от их категорий.
ATP приняли то же решение, которое они принимали по той ситуации с израильскими теннисистами в Дубае. Сейчас ситуация серьёзнее и масштабнее. ATP показали, что стоят за своих игроков. Спортсмены не должны отвечать за это, а снимать их по национальному признаку не имеют права — это очень логично и правильно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 декабря 2022
-
17:56
-
17:32
-
17:05
-
16:50
-
15:10
-
13:37
-
10:55
-
09:47
-
09:16
-
00:50
- 6 декабря 2022
-
23:54
-
22:38
-
19:57
-
19:23
-
18:24
-
18:13
-
16:49
-
15:20
-
14:43
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:01
-
13:40
-
13:35
-
13:15
-
12:57
-
12:50
-
11:53
-
10:41
-
09:54
-
09:41
- 5 декабря 2022
-
23:49
-
22:23
-
21:12