Веснина: решение ATP оштрафовать Уимблдон справедливо. Показали, что стоят за игроков

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о решении ATP оштрафовать британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за недопуск к своим турнирам теннисистов из России и Беларуси минувшим летом.

Напомним, ассоциация заплатит штраф в размере $ 1 млн. В случае повторного отстранения LTA может быть лишена членства в туре.

«Считаю это наказание справедливым. У ATP было соглашение с турнирами, что по национальному признаку не имеют права снимать спортсменов. Похожая ситуация была в Дубае, когда не допустили израильских теннисистов. Году в 2006-2007 израильские теннисисты подавали на визу, а их не допустили. Турнир в Дубае оштрафовали. ATP строго сказали, что если подобное будет повторяться — все турниры будут штрафоваться, вне зависимости от их категорий.



ATP приняли то же решение, которое они принимали по той ситуации с израильскими теннисистами в Дубае. Сейчас ситуация серьёзнее и масштабнее. ATP показали, что стоят за своих игроков. Спортсмены не должны отвечать за это, а снимать их по национальному признаку не имеют права — это очень логично и правильно», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.