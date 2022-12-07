В LTA отреагировали на штраф за недопуск теннисистов из России и Беларуси на свои турниры

В Ассоциации лаун-тенниса (LTA) отреагировали на штраф от ATP за исключение из турниров под своей эгидой минувшим летом теннисистов из России и Беларуси, заявив, что они ждут результат апеляции.
«Мы глубоко разочарованы этим решением. ATP, в своем заключении, не признала исключительным обстоятельством ситуацию на Украине (формулировка изменена в соответствие с официальной позицией РФ). Финансовое влияние этого штрафа и штрафа WTA, будут иметь существенные последствия на способность LTA развивать и принимать теннисные соревнования в стране.
Например, в первом квартале 2023 года мы намеревались провести ряд соревнований уровня ATP Challenger, чтобы предоставить больше возможностей игрокам с более низким рейтингом, но теперь мы не сможем этого сделать, особенно учитывая возможность дополнительных штрафов.
Мы внимательно рассмотрим наш ответ и ждём результат нашей апелляции относительно решения и санкций», — говорится в заявлении LTA.
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