Стало известно, с кем встретится Медведев в 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл австрийца Доминика Тима в 1/8 финала выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Зверев обыграл Тима со счётом 10:8, 10:7. Продолжительность мата составила 28 минут. В четвертьфинале Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — не ранее 17:30 мск.

В 1/8 финала также британец Кэмерон Норри сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, а поляк Хуберт Хуркач встретится с швейцарцем Домиником Штрикером.

Турнир проходит с 8 по 10 декабря на хардовом покрытии. Отметим, что чемпион соревнования получит $ 1 млн, финалист – $ 500 тыс., полуфиналисты – по $ 250 тыс. Помимо призовых, игроки получат деньги просто за участие.