Оже-Альяссим, вслед за Циципасом, отправился любоваться красотами Исландии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим опубликовал новые фотографии в социальных сетях, на которых показал, как проводит отпуск в Исландии.

Теннисист прибыл в эту страну на севере Европы из Того, где он начинал делать свои первые шаги в профессиональной карьере. Его отец — уроженец этой страны, и имел там свой теннисный клуб.

«Променял африканское солнце на северную зиму… Какое прекрасное время в красивой Исландии», — написал канадец.

Фото: личный архив Феликса Оже-Альяссима

Фото: личный архив Феликса Оже-Альяссима

Фото: личный архив Феликса Оже-Альяссима

Фото: личный архив Феликса Оже-Альяссима

Отметим, что Исландия становится популярным местом для туризма у теннисистов. Незадолго до Оже-Альяссима свой отпуск в этой стране провёл Стефанос Циципас.

В этом году Феликс Оже-Альяссим завоевал четыре трофея уровня ATP. На Australian Open он добрался до четвертьфинала, на «Ролан Гаррос» – до четвёртого круга, на Уимблдоне – до первого, на Открытом чемпионате США – до второго. В финале Кубка Дэвиса сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию. Феликс Оже-Альяссим во втором поединке одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:3, 6:4.