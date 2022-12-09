Троицки рассказал, как Джокович воспринял поражение в финале US Open от Медведева

Капитан сборной Сербии Виктор Троицки рассказал, как его соотечественник Новак Джокович воспринял поражение в финале Открытого чемпионата США от россиянина Даниила Медведева.

«Ты никогда не знаешь, кто выиграет. Эти матчи между ними всегда очень тяжёлые. Новак, возможно, взял больше, но это всегда давалось ему очень и очень непросто. Один из самых больших матчей, который Даниил выиграл у Новака, — на US Open. У него есть та игра, которая позволяет побеждать Новака. Джокович отлично сопротивляется, но это точно нелёгкий соперник для него.



Общался ли я с Новаком после того финала? Вижу его достаточно часто — я же работаю с ним буквально каждый день. Тогда он был разочарован, немного расстроен, но ты не можешь всегда выигрывать, это спорт. Даниил был свежее в том матче, Новак же казался немного уставшим после двух пятисетовиков, которые он взял перед финалом. Конечно, он многого ожидал от этого матча — это был последний «Шлем» в году, а для него мог стать четвёртым победным. Это нелегко. Он, конечно, был расстроен, но Даниил — прекрасный игрок. Он был лучше в тот день от начала до конца, так что заслужил эту победу», — сказал Троицки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.