Вторая ракетка Польши сообщил о том, что он провалил тест на допинг
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Польский теннисист Камиль Майхшак (77-й в рейтинге АТР) провалил тест на допинг. Об этом теннисист сообщил в своих социальных сетях.
«У меня есть невероятно грустные и трудные новости, которыми я хочу поделиться со всеми. У меня положительный результат на допинг-контроле в октябре и ноябре 2022 года. Во-первых, я никогда сознательно не принимал запрещённые вещества. На данный момент я понятия не имею, что произошло, и это огромный шок. Я начал самую сложную борьбу в своей жизни – борьбу за то, чтобы доказать свою невиновность и вернуться к спорту, который я люблю», — написал 26-летний польский теннисист.
Камиль Майхшак является второй ракеткой Польши. Он начал карьеру в 2014 году и пока не завоевал ни одного трофея.
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