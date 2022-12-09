«Для меня этот вопрос никогда не стоял». Кузнецова — о смене спортивного гражданства

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к смене спортивного гражданства.
«Это очень личный вопрос, и каждый должен решать его для себя. Для меня он никогда не стоял. Всегда была российской теннисисткой и ею останусь», — сказала Кузнецова в интервью «РИА Новости Спорт».
Светлана Кузнецова является победителем Открытого чемпионата США – 2004 и Открытого чемпионата Франции – 2009, обладательницей 34 титулов WTA (из них 18 в одиночном разряде). На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне лучшим результатом россиянки стал выход в финал (2004 и 2005 соответственно). Также Кузнецова трижды выигрывала Кубок Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008).
- 9 декабря 2022
-
14:44
-
13:58
-
13:47
-
12:30
-
12:20
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:15
-
10:30
-
10:28
-
09:54
-
09:50
-
09:41
-
08:15
-
03:23
-
02:26
-
01:35
-
00:05
- 8 декабря 2022
-
23:44
-
22:30
-
22:07
-
21:17
-
20:43
-
20:24
-
20:01
-
19:18
-
17:44
-
17:32
-
15:25
-
13:36
-
12:42
-
12:02
-
11:29
- 7 декабря 2022
-
22:25