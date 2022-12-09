«Для меня этот вопрос никогда не стоял». Кузнецова — о смене спортивного гражданства

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к смене спортивного гражданства.

«Это очень личный вопрос, и каждый должен решать его для себя. Для меня он никогда не стоял. Всегда была российской теннисисткой и ею останусь», — сказала Кузнецова в интервью «РИА Новости Спорт».

Светлана Кузнецова является победителем Открытого чемпионата США – 2004 и Открытого чемпионата Франции – 2009, обладательницей 34 титулов WTA (из них 18 в одиночном разряде). На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне лучшим результатом россиянки стал выход в финал (2004 и 2005 соответственно). Также Кузнецова трижды выигрывала Кубок Федерации в составе сборной России (2004, 2007, 2008).