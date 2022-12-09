Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) рассказал, как изменилась его игра за последний год.
«Я изменил свою игру, исходя из того, что работает лучше всего. В прошлом году были моменты, когда я чувствовал себя слишком агрессивным и думал, что должен больше внимания уделять обороне.
Я бы сказал, что оба матча с Ником Кирьосом в этом году были слишком агрессивны. Трудно защищаться против него, потому что не так много возможностей для игры. В этом году было несколько матчей, в которых я чувствовал, что должен быть более оборонительным, и это то, что я продолжил делать в конце года. Я чувствую, что стал играть лучше», — цитирует Медведева Eurosport.
Сегодня, 9 декабря, Даниил Медведев сыграет в полуфинале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с швейцарцем Стэном Вавринкой.
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