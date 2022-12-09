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Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год

Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) рассказал, как изменилась его игра за последний год.

«Я изменил свою игру, исходя из того, что работает лучше всего. В прошлом году были моменты, когда я чувствовал себя слишком агрессивным и думал, что должен больше внимания уделять обороне.

Я бы сказал, что оба матча с Ником Кирьосом в этом году были слишком агрессивны. Трудно защищаться против него, потому что не так много возможностей для игры. В этом году было несколько матчей, в которых я чувствовал, что должен быть более оборонительным, и это то, что я продолжил делать в конце года. Я чувствую, что стал играть лучше», — цитирует Медведева Eurosport.

Сегодня, 9 декабря, Даниил Медведев сыграет в полуфинале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с швейцарцем Стэном Вавринкой.

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