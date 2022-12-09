Арина Соболенко опубликовала пляжное фото с сестрой
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в своих социальных сетях выложила новое фото, на котором она расположилась на шезлонге со своей сестрой.
«Я и моя младшая сестрёнка на пляже. Иногда у неё хорошее настроение», — подписала фото Соболенко.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОБОЛЕНКО
В сезоне-2022 24-летняя Арина Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.
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