Азаренко поддержала Роналду после вылета сборной Португалии в четвертьфинале ЧМ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко эмоционально отреагировала на поражение сборной Португалии от команды Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Напомним, португальцы уступили со счётом 0:1. Нападающий Криштиану Роналду появился на поле на 52-й минуте встречи, однако не смог отметиться результативными действиями. Азаренко поддержала игрока, ответив критикам.

«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжёлый момент в спорте или жизни?! Вам от этого легче становится, что ли? Я не понимаю. Это жестоко», — написала Азаренко в социальных сетях.

Сборная Марокко встретится с французскими футболистами в полуфинале мундиаля. Команда Дидье Дешама в четвертьфинале одолела англичан — 2:1.