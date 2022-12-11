Азаренко поддержала Роналду после вылета сборной Португалии в четвертьфинале ЧМ

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко эмоционально отреагировала на поражение сборной Португалии от команды Марокко в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.
Напомним, португальцы уступили со счётом 0:1. Нападающий Криштиану Роналду появился на поле на 52-й минуте встречи, однако не смог отметиться результативными действиями. Азаренко поддержала игрока, ответив критикам.
«Почему люди так быстро набрасываются на других, когда те переживают тяжёлый момент в спорте или жизни?! Вам от этого легче становится, что ли? Я не понимаю. Это жестоко», — написала Азаренко в социальных сетях.
Сборная Марокко встретится с французскими футболистами в полуфинале мундиаля. Команда Дидье Дешама в четвертьфинале одолела англичан — 2:1.
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