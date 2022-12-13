Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв, Кирьос и Хачанов заявились на второй турнир ATP-250 в Аделаиде

Рублёв, Кирьос и Хачанов заявились на второй турнир ATP-250 в Аделаиде
Комментарии

Опубликован заявочный лист на второй турнир категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января. Своё участие в соревнованиях подтвердили два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Заявочный лист на втором турнире в Аделаиде:

Андрей Рублёв (Россия);
Пабло Карреньо-Буста (Испания);
Карен Хачанов (Россия);
Роберто Баутиста-Агут (Испания);
Ник Кирьос (Австралия);
Лоренцо Музетти (Италия);
Даниэль Эванс (Великобритания);
Миомир Кецманович (Сербия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Томми Пол (США);
Себастьян Корда (США);
Максим Кресси (США).

Отметим, что действующим чемпионом данного турнира является австралийский теннисист Танаси Коккинакис, для которого этот титул стал дебютным и на данный момент единственным.

«Предъявите членский билет!» Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон «Предъявите членский билет!» Как Роджера Федерера не пустили на Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022