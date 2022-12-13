Рублёв, Кирьос и Хачанов заявились на второй турнир ATP-250 в Аделаиде

Опубликован заявочный лист на второй турнир категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января. Своё участие в соревнованиях подтвердили два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Заявочный лист на втором турнире в Аделаиде:

Андрей Рублёв (Россия);

Пабло Карреньо-Буста (Испания);

Карен Хачанов (Россия);

Роберто Баутиста-Агут (Испания);

Ник Кирьос (Австралия);

Лоренцо Музетти (Италия);

Даниэль Эванс (Великобритания);

Миомир Кецманович (Сербия);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Томми Пол (США);

Себастьян Корда (США);

Максим Кресси (США).

Отметим, что действующим чемпионом данного турнира является австралийский теннисист Танаси Коккинакис, для которого этот титул стал дебютным и на данный момент единственным.