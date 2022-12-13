Рублёв, Кирьос и Хачанов заявились на второй турнир ATP-250 в Аделаиде
Поделиться
Опубликован заявочный лист на второй турнир категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января. Своё участие в соревнованиях подтвердили два россиянина – Андрей Рублёв и Карен Хачанов.
Заявочный лист на втором турнире в Аделаиде:
Андрей Рублёв (Россия);
Пабло Карреньо-Буста (Испания);
Карен Хачанов (Россия);
Роберто Баутиста-Агут (Испания);
Ник Кирьос (Австралия);
Лоренцо Музетти (Италия);
Даниэль Эванс (Великобритания);
Миомир Кецманович (Сербия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Томми Пол (США);
Себастьян Корда (США);
Максим Кресси (США).
Отметим, что действующим чемпионом данного турнира является австралийский теннисист Танаси Коккинакис, для которого этот титул стал дебютным и на данный момент единственным.
Комментарии
- 14 декабря 2022
-
00:35
-
00:22
- 13 декабря 2022
-
23:42
-
23:02
-
22:49
-
22:17
-
21:44
-
20:54
-
20:43
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
13:48
-
13:24
-
10:41
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:57
- 12 декабря 2022
-
22:58
-
22:00
-
18:52
-
18:38
-
15:35
-
13:37
-
12:27
-
11:00
-
10:30
-
09:30
-
00:58
-
00:36
- 11 декабря 2022
-
23:51
-
21:33
-
20:45
-
16:15
Партнерский контент