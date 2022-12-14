Возняцки: Серена всегда звонила первая, когда у меня случались неприятности. Я это ценю

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки высказалась о дружбе и соперничестве с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс.

«Играть с ней одновременно было тяжело, потому что было много турниров WTA и турниров «Большого шлема», которые, как мне казалось, я могла бы выиграть, если бы не она, но в то же время огромная честь. Было так здорово каждый раз делить с ней корт – ведь я играла с лучшей теннисисткой в истории.

Было невероятно соперничать с ней, а в процессе я ещё и обрела подругу на всю жизнь. Она прекрасный человек – не только величайшая теннисистка в истории и самая сильная соперница в моей карьере, которая заставляла меня и других девушек совершенствоваться и играть лучше. Но вне корта она ещё и очень внимательный человек. Она всегда первая звонила мне и спрашивала, всё ли в порядке, когда у меня случались неприятности. Я это очень ценю», — приводит слова Возняцки Eurosport.