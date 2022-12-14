Новак Джокович — об 1/2 финала ЧМ по футболу: поздравляем сборную Хорватии. Браво Месси
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович в своих социальных сетях отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Поздравляем сборную Хорватии ещё с одним прекрасным чемпионатом. Браво Месси и Аргентина», — написал Джокович.
Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев. Голом отметился Лионель Месси, а также дубль на счету Хулиана Альвареса.
В финале сборная Аргентины встретится с победителем пары Франция — Марокко. Матч состоится сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск.
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