Новак Джокович — об 1/2 финала ЧМ по футболу: поздравляем сборную Хорватии. Браво Месси

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович в своих социальных сетях отреагировал на матч между Хорватией и Аргентиной в рамках полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Поздравляем сборную Хорватии ещё с одним прекрасным чемпионатом. Браво Месси и Аргентина», — написал Джокович.

Вчера, 13 декабря, проходил полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 между Аргентиной и Хорватией. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу южноамериканцев. Голом отметился Лионель Месси, а также дубль на счету Хулиана Альвареса.

В финале сборная Аргентины встретится с победителем пары Франция — Марокко. Матч состоится сегодня, 14 декабря, в 22:00 мск.