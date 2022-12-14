Энди Маррей: у меня большие планы не следующий сезон. Хочу прогрессировать дальше

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей подвёл итоги минувшего сезона и рассказал о целях на следующий.

«Когда ты был на вершине и на первой строчке, это всегда становится отправной точкой для оценки вашего положения.



В этом плане сезон получился довольно средним. Но в начале года я был на 135-й строчке, а сейчас стою в районе 45-й — это большой рывок. Я бы хотел выступить лучше. Не думаю, что я показывал свой лучший теннис, но в этом году всё было в порядке.



Хочу прогрессировать дальше. В этом году я добился большого прогресса по сравнению с тем, что было. Если прогресс остановится, то мне надо смотреть на игру с другой стороны, но я всё равно иду в желаемом направлении. У меня большие планы не следующий сезон», — приводит слова Маррея Tennis Majors.