Энди Маррей: у меня большие планы не следующий сезон. Хочу прогрессировать дальше

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей подвёл итоги минувшего сезона и рассказал о целях на следующий.
«Когда ты был на вершине и на первой строчке, это всегда становится отправной точкой для оценки вашего положения.
В этом плане сезон получился довольно средним. Но в начале года я был на 135-й строчке, а сейчас стою в районе 45-й — это большой рывок. Я бы хотел выступить лучше. Не думаю, что я показывал свой лучший теннис, но в этом году всё было в порядке.
Хочу прогрессировать дальше. В этом году я добился большого прогресса по сравнению с тем, что было. Если прогресс остановится, то мне надо смотреть на игру с другой стороны, но я всё равно иду в желаемом направлении. У меня большие планы не следующий сезон», — приводит слова Маррея Tennis Majors.
- 14 декабря 2022
-
11:10
-
10:46
-
10:32
-
09:53
-
09:31
-
09:15
-
09:14
-
00:35
-
00:22
- 13 декабря 2022
-
23:42
-
23:02
-
22:49
-
22:17
-
21:44
-
20:54
-
20:43
-
19:53
-
19:36
-
18:39
-
13:48
-
13:24
-
10:41
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:57
- 12 декабря 2022
-
22:58
-
22:00
-
18:52
-
18:38
-
15:35
-
13:37
-
12:27
-
11:00
-
10:30