Вероника Кудерметова назвала самых неудобных соперниц в туре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова назвала самых неудобных для себя соперниц в туре.

«С Халеп я столько раз играла и ни разу не выигрывала. Такой тип игры не совсем удобен. Она цепляется за каждый мяч и ничего не отдаёт. Каждое очко надо выцарапывать. Только дашь слабинку — тебя съедят. Кто ещё. Жабер для многих неприятный соперник. Свёнтек, конечно, тоже. Остапенко, когда чувствует свой ритм. С её своеобразной техникой порой не понимаешь, куда мяч летит, поэтому тяжело», — сказала Кудерметова в интервью для You-Tube канала «Теннисный рай».

Вероника Кудерметова стала победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, который прошёл в городе Форт-Уэрт (штат Техас, США). Россиянка и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс, напарница россиянки, обыграли представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катержину Синякову со счётом 6:4, 2:6 [11:9].