Кудерметова — о Свёнтек: она заслуживает быть № 1, но для меня Серена — другой уровень

Победительница Итогового турнира WTA в паре, российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о польке, первой ракетке мира Иге Свёнтек.

«Безусловно, с теми результатами, которые она показала в этом году, она заслуживает быть первой ракеткой мира. Она показала колоссальную стабильность. Каждый теннисист к этому стремится. Лично для меня Серена Уильямс — другой уровень, выше. Может быть, через несколько лет Ига тоже сможет прибавить и сможет сравняться с ней. До Эшли Барти говорили, что в женском теннисе не будет стабильного № 1, а тут вот пришла девочка...» — сказала Кудерметова в интервью для You-Tube канала «Теннисный рай».

В этом сезоне 21-летняя Ига Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции и Открытый чемпионат США, а также шесть турниров уровня WTA. На Итоговом чемпионате WTA она в полуфинале проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 2:6, 6:2, 1:6.