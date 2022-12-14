Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Карлос Ферреро стал тренером года по версии ATP

Хуан-Карлос Ферреро стал тренером года по версии ATP
Комментарии

Победитель «Ролан Гаррос» 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро стал обладателем награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Тренер года».

Ферреро является тренером первой ракетки мира, чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330. Юному испанцу удалось обогнать 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, на счету которого $ 9 934 582. Таким образом, Алькарас стал вторым теннисистом не из «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович), заработавшим более $ 10 млн призовых за год. В 2016 году такого результата добился британец Энди Маррей ($ 16 349 701).

Алькарас обошёл Джоковича по призовым благодаря «тайному» бонусу! Как это случилось Алькарас обошёл Джоковича по призовым благодаря «тайному» бонусу! Как это случилось
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022