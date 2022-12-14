Хуан-Карлос Ферреро стал тренером года по версии ATP

Победитель «Ролан Гаррос» 2003 года, экс первая ракетка мира, бывший испанский теннисист, а ныне тренер Хуан-Карлос Ферреро стал обладателем награды Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в номинации «Тренер года».

Ферреро является тренером первой ракетки мира, чемпиона US Open – 2022 испанца Карлоса Алькараса.

Отметим, что в 2022 году 19-летний Алькарас стал лидером по сумме призовых в туре: он заработал $ 10 102 330. Юному испанцу удалось обогнать 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, на счету которого $ 9 934 582. Таким образом, Алькарас стал вторым теннисистом не из «Большой тройки» (Федерер, Надаль, Джокович), заработавшим более $ 10 млн призовых за год. В 2016 году такого результата добился британец Энди Маррей ($ 16 349 701).