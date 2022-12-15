Осака уверена, что Серена Уильямс вернётся на корт

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака считает, что американка Серена Уильямс вернётся на корт. Напомним, она завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.

«Для меня это кажется определенно невероятным событием, и я почти полностью уверена, что Серена вернётся. После её ухода я много думала и поняла, что такого просто не может произойти. Завершение карьеры Серены — очень важный момент для меня. Спасибо ей, что провела последние матчи в такой атмосфере и дала возможность насладиться теннисом. Вообще я довольно любопытный человек и люблю наблюдать за тем, что происходит за кортом, как и в случае с Сереной», — приводит слова Осаки Tennis up to date.