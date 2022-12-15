Осака уверена, что Серена Уильямс вернётся на корт
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака считает, что американка Серена Уильямс вернётся на корт. Напомним, она завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.
«Для меня это кажется определенно невероятным событием, и я почти полностью уверена, что Серена вернётся. После её ухода я много думала и поняла, что такого просто не может произойти. Завершение карьеры Серены — очень важный момент для меня. Спасибо ей, что провела последние матчи в такой атмосфере и дала возможность насладиться теннисом. Вообще я довольно любопытный человек и люблю наблюдать за тем, что происходит за кортом, как и в случае с Сереной», — приводит слова Осаки Tennis up to date.
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