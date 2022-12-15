«Я никогда не сниму это платье». Серена Уильямс поделилась фото в каблуках и ярком платье

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась новым фото в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС
«Я никогда не сниму это платье», — написала теннисистка.
До этого американка высказывалась о том, что, несмотря на то что она находится на пенсии, она может вернуться в профессиональный спорт. Уильямс подчеркнула: шансы на то, что болельщики снова смогут увидеть спортсменку на корте, довольно высоки.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
- 15 декабря 2022
-
21:13
-
20:49
-
19:19
-
18:38
-
17:59
-
17:33
-
16:43
-
15:43
-
15:28
-
12:20
-
10:53
-
09:39
-
01:01
-
00:50
-
00:34
-
00:20
- 14 декабря 2022
-
23:26
-
21:13
-
19:37
-
18:59
-
18:48
-
16:16
-
15:25
-
14:42
-
14:38
-
14:25
-
14:11
-
13:59
-
13:22
-
13:21
-
12:43
-
12:28
-
11:39
-
11:10
-
10:46