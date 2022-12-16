«Меня тронула его манера общения». Жабер — о тренере сборной Марокко по футболу

Финалистка двух турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер высоко отозвалась о работе главного тренера сборной Марокко по футболу Валида Реграги.
Напомним, под руководством Реграги марокканцы стали главной сенсацией чемпионата мира в Катаре, дойдя до полуфинала. Завтра, 17 декабря, «атласские львы» сыграют со сборной Хорватии в матче за бронзу.
«Удивительно видеть, насколько он полон решимости. Он сказал много удивительных вещей, которые я говорила раньше о тунисской команде.
Мы разделяем одну и ту же философию, например: «Стоп, ребята, дело не в цвете вашей кожи, не в том, откуда вы родом или в чём-то подобном; речь идёт об уверенности — если вы верите, что можете это сделать, вы это сделаете».
Меня действительно тронула его манера общения. Мне ещё нравится, как он разговаривал с некоторыми марокканскими журналистами, которые в него не верили, они даже не называли его тренером. Приятно, что он пообщался с ними, так что теперь они могут понять что-то и начать ещё больше верить в свою команду», — сказала Жабер в интервью Arab News.
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