Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) одержал победу над хорватом Борной Чоричем (26-е место рейтинга ATP) в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии. Продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.



Рублёв выиграл со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В первой партии всё решилось на тай-брейке, во второй Рублёву чаще удавалось зацепиться на приёме, и в конце концов Чорич дрогнул и проиграл свою подачу.

Этот матч стал уже пятым очным противостоянием между Рублёвым и Чоричем, и до сих пор хорватскому тенисисту не удалось одержать ни одной победы.

В другом сегодняшнем матче 1/4 финала четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас победил британца Кэмерона Норри (6:1, 6:4). В полуфинале Рублёва ожидает испанец Карлос Алькарас, Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.