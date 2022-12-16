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Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби
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Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) одержал победу над хорватом Борной Чоричем (26-е место рейтинга ATP) в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии. Продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.

Рублёв выиграл со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В первой партии всё решилось на тай-брейке, во второй Рублёву чаще удавалось зацепиться на приёме, и в конце концов Чорич дрогнул и проиграл свою подачу.

Этот матч стал уже пятым очным противостоянием между Рублёвым и Чоричем, и до сих пор хорватскому тенисисту не удалось одержать ни одной победы.

В другом сегодняшнем матче 1/4 финала четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас победил британца Кэмерона Норри (6:1, 6:4). В полуфинале Рублёва ожидает испанец Карлос Алькарас, Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Абу-Даби (м). 1/4 финала
16 декабря 2022, пятница. 17:15 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Комментарии
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