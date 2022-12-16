Рублёв обыграл Чорича в четвертьфинале выставочного турнира в Абу-Даби

Российский теннисист Андрей Рублёв (восьмая ракетка мира) одержал победу над хорватом Борной Чоричем (26-е место рейтинга ATP) в четвертьфинальном матче выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч проходил на хардовом покрытии. Продолжительность игры составила 1 час 33 минуты.
Рублёв выиграл со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В первой партии всё решилось на тай-брейке, во второй Рублёву чаще удавалось зацепиться на приёме, и в конце концов Чорич дрогнул и проиграл свою подачу.
Этот матч стал уже пятым очным противостоянием между Рублёвым и Чоричем, и до сих пор хорватскому тенисисту не удалось одержать ни одной победы.
В другом сегодняшнем матче 1/4 финала четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас победил британца Кэмерона Норри (6:1, 6:4). В полуфинале Рублёва ожидает испанец Карлос Алькарас, Циципас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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