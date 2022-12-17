Серена Уильямс опубликовала яркое фото, закрыв лицо руками

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс поделилась новым фото в своих социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРЕНЫ УИЛЬЯМС
До этого американка высказывалась о том, что хотя она находится на пенсии, но ещё может вернуться в профессиональный спорт. Уильямс подчеркнула: шансы на то, что болельщики снова смогут увидеть спортсменку на корте, довольно высоки.
Напомним, ранее Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович. За свою профессиональную карьеру Уильямс-младшая выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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