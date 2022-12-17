Бывшая третья ракетка мира, 31-летний болгарский теннисист Григор Димитров украсил обложку болгарского Forbes. Примечательно, что впервые Григор стал героем данного издания ровно 10 лет назад.

По итогам сезона-2022 болгарин занимает 28-ю строчку в рейтинге ATP. Его лучшим результатом в году стал полуфинал на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На данный момент Григор не планирует выступать на подготовительных турнирах перед Australian Open — 2023.

За карьеру Григор одержал восемь побед на турнирах уровня ATP, в том числе на Итоговом чемпионате ATP и «Мастерсе» в Цинциннати (США), обоих результатов он достиг в 2017 году.

Лучший результат Димитрова на турнирах «Большого шлема» — это полуфиналы (на Уимблдоне в 2014 году, на Australian Open в 2017-м и на US Open в 2019-м).