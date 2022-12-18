«Нет идей для подписи». Анастасия Павлюченкова показала фото с пляжа в Дубае

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях пляжные фото. Павлюченкова находится в Дубае (ОАЭ).

«Нет идей для подписи», — написала в комментариях к фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила прошедший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 368-е место. Россиянка планирует вернуться в тур на турнире WTA-500 в Аделаиде (Австралия), который пройдёт с 9 по 14 января.