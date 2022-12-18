Маррей задал интересный вопрос о Месси после победы Аргентины в финале ЧМ-2022
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Британский теннисист Энди Маррей после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре опубликовал пост в социальных сетях, в котором предложил своим подписчикам поделиться мнением о лидере аргентинцев Лионеле Месси.
«Месси лучший спортсмен всех времён? Просто забудьте о футболе. Какой человек», — написал Маррей.
На слова Маррея отреагировал чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро.
«Как тебе будет угодно, Энди», — ответил аргентинец.
Напомним, в прошедшем финале со сборной Франции (3:3, пен. 4-2), на счету Месси дубль и реализованный 11-метровый в серии послематчевых пенальти. Это первый Кубок мира для Месси. С большой долей вероятности этот чемпионат мира был последним для 35-летнего футболиста.
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