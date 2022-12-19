42-летняя Винус Уильямс получила уайлд-кард на Australian Open. Она 1012-я в рейтинге

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американка Винус Уильямс (1012-я в рейтинге) получила специальное приглашение на Открытый чемпионат Австралии, который пройдёт в январе 2023 года.

«Я очень рада вернуться в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Напомним, Винус Уильямс выступила в одиночном разряде на Открытом чемпионате США 2022 года. Она не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив представительнице Бельгии Элисон ван Эйтванк со счётом 1:6, 6:7 (5:7). На остальных турнирах «Большого шлема» в этом году она не играла.



Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдон и дважды — US Open. На Australian Open она дважды доходила до финала, на «Ролан Гаррос» — один раз.