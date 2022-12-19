Винус Уильямс эмоционально высказалась о получении уайлд-кард от Australian Open

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс (1012-я в рейтинге) отреагировала на получение специального приглашения от организаторов Открытого чемпионата Австралии на турнир.

«Я участвую в соревнованиях в Австралии уже более 20 лет, и австралийское сообщество всегда искренне поддерживало меня. Для меня будет честью снова сыграть для болельщиков, и я с нетерпением жду возможности оставить больше воспоминаний на турнире в этом году», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

«Винус не просто невероятный игрок и любимица болельщиков, она прекрасный пример для подражания и лидер в нашем виде спорта во многих отношениях. Мы рады приветствовать её снова на Australian Open в январе», — добавил директор турнира Крейг Тайли.