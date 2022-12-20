Бывший второй номер рейтинга ATP оценил вероятность возвращения Серены Уильямс в WTA-тур

Четырёхкратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, немец Томми Хаас высказался о вероятности возвращения Серены Уильямс на профессиональный корт.
Напомним, Уильямс провела год вне игры из-за травмы и недостаточной мотивации, однако решила возобновить карьеру, выступив в этом году на Уимблдоне и проиграв там в первом раунде. Также она выступила на Canadian Open и на турнире в Цинциннати в рамках подготовки к Открытому чемпионату США. На US Open Уильямс одержала две победы, после чего уступила Айле Томлянович в трёх сетах. Изначально Серена заявила, что это будет её прощальный турнир, но потом намекала, что может передумать.
«У Серены была невероятная, долгая и впечатляющая карьера. Но у меня такое чувство, что она вернётся и скажет: «Я собираюсь сыграть ещё раз». Она была так близка к тому, чтобы снова выйти на свой уровень — думаю, в глубине души это действительно раздражает её.
Возможно, она и правда думает о возвращении. Но я могу ошибаться, потому что мы с ней не очень близки.
В основном это будет зависеть от того, что она сама думает об этом, как чувствует себя физически, и есть ли у неё желание снова так мучить себя после стольких достижений», — сказал Хаас в подкасте Das Gelbe vom Ball.
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