Беккер: в тюрьме ты никто, просто число. Меня никто не называл там Борисом

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер признался, что переосмыслил свою жизнь после отбывания тюремного срока в Великобритании за сокрытие доходов.

«В тюрьме ты никто, просто число. Моим было A2923EV. Меня никто не называл Борисом. Им наплевать, кто ты такой.

Я усвоил тяжёлый урок. Очень болезненный. Но всё это научило меня чему-то важному и хорошему. Некоторые вещи случаются по уважительной причине. Я думаю, что заново открыл в себе человека, которым когда-то был», — приводит слова Беккера Daily Mail.

Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. Ранее, в декабре, легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы.