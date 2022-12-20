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Беккер: в тюрьме ты никто, просто число. Меня никто не называл там Борисом

Беккер: в тюрьме ты никто, просто число. Меня никто не называл там Борисом
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер признался, что переосмыслил свою жизнь после отбывания тюремного срока в Великобритании за сокрытие доходов.

«В тюрьме ты никто, просто число. Моим было A2923EV. Меня никто не называл Борисом. Им наплевать, кто ты такой.

Я усвоил тяжёлый урок. Очень болезненный. Но всё это научило меня чему-то важному и хорошему. Некоторые вещи случаются по уважительной причине. Я думаю, что заново открыл в себе человека, которым когда-то был», — приводит слова Беккера Daily Mail.

Напомним, в апреле 2022 года Беккер был осуждён и заключён в тюрьму на два года и шесть месяцев лондонским судом за сокрытие активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом. Он отвергал все обвинения, связанные с судебным разбирательством. Ранее, в декабре, легендарного теннисиста депортировали в Германию, так как его кандидатура была одобрена в рамках программы, направленной на снижение нагрузки на британские тюрьмы.

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