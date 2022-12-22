Турсунов: игра Радукану очень сырая

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался по поводу своей бывшей подопечной Эммы Радукану из Великобритании. В настоящий момент Турсунов является тренером Белинды Бенчич.

«Она, вероятно, проект на два с половиной года. Её игра очень сырая. Требуется некоторое время, и, как я сказал ей и почти всем в её команде, «я думаю, вам просто нужно двигаться чётко в одном направлении».

Я мог бы остаться, мог бы согласиться со всем, что предлагала её команда, но в глубине души я чувствовал, что это не то, что мне нужно», — приводит слова Турсунова Tennis Head.

Ранее стало известно, что Радукану назначила Себастьяна Сакса своим новым тренером.