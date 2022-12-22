Александрова — о слухах про переговоры с Чехией: сама не поняла, что это было

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась мыслями об информации, что она ведёт переговоры с чешской федерацией о выступлении за эту страну.

«Я сама не поняла, что это было. Мне просто скинули ссылку на статью. Я такая думаю: о, интересно, оказывается, я в процессе переговоров уже где-то. Нет, ничего такого нет», – приводит слова Александровой канал «Теннисный рай».

Об этом также высказывался президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он заявлял, что теннисистка и правда тренируется в Чехии, однако неизвестно, собирается ли она менять гражданство.

28-летняя Екатерина Александрова завершила сезон на 19-м месте мирового рейтинга. В 2022 году россиянка выиграла турниры в Сеуле и Хертогенбосхе.