Теннисистка Казионова: сначала скрывала, что я из России — было неудобно

Бывший член юниорской сборной России, на данный момент 327-я ракетка мира Екатерина Казионова рассказала, изменилась ли её жизнь за последний год.
«В социальных сетях надо быть аккуратнее. Наши шаги все отслеживают: не дай бог, лайкнешь или выставишь что-то не то. Нужно быть сдержаннее, не выставлять свою точку зрения, если хочешь продолжать нормально играть. На первых порах, когда всё началось, я полетела за границу и скрывала, что я из России — было неудобно. А потом уже [стало] поспокойнее. Горжусь тем, что я из России, просто вначале опасалась. Сейчас все относятся нормально — без разницы, что российский паспорт. Всё происходит так же, как и до этого, зажатости нет. На теннисных турнирах точно.
У нас даже был случай в Германии. Тренировалась недолго, не на постоянной основе, так как нет долгосрочной визы. В кампусе, в мини-отеле, были украинские беженцы — с ними нормально общались. Две-три семьи из Украины: мама с девочкой. Она — теннисистка, занимается в этой академии. Они абсолютно адекватные. Главное — не затрагивать острые политические вопросы. А так никаких претензий. Есть люди, которые настроены максимально негативно, есть те, кто реагирует нормально. Зависит от мировоззрения каждого», — сказала Казионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Екатериной Казионовой на «Чемпионате» читайте завтра, 23 декабря, в 10:00.
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