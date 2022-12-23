Павлюченкова в паре с Тимом проиграла Андрееску и Кирьосу в Мировой теннисной лиге

Матч команд «Хоукс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), начался с парной встречи. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с австрийцем Домиником Тимом, выступающие за «Хоукс», проиграли представителям «Иглз», а именно канадке Бьянке Андрееску и австралийцу Нику Кирьосу.

Андрееску и Кирьос одержали победу со счётом 6:4, 4:6, [10:7]. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. На счету Павлюченковой и Тима ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. Андрееску и Кирьос трижды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх.

Турнир проходит с 19 по 24 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда «Кайтс».