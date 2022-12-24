Патрик Муратоглу рассказал, вернётся ли Серена Уильямс в профессиональный спорт

Французский тренер Патрик Муратоглу поделился мыслями о возможном возвращении американки Серены Уильямс в большой спорт. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022.

«Хочу ли я посмотреть, как Серена вновь играет? Я хочу снова увидеть теннис Уильямс. Да, да, если она будет получать удовольствие на корте, почему нет. Для этого она должна чувствовать себя сильной. Если Серена не чувствует себя конкурентоспособной, она не будет наслаждаться игрой. Если она может играть в хороший теннис, конечно, я хочу увидеть её игру. Все хотят увидеть её игру!

Думаю, чтобы быть исключительным в чём-то, а бог знает, что она была исключительной, вы должны быть немного одержимы этим. Вы должны быть на 100% сосредоточены на работе, иначе даже для гениев тенниса это сложно. У Серены это получилось.

Я думаю, что если она счастлива, то не вернётся в теннис. Это всё, что имеет значение, потому что никто не вспомнит конец её карьеры и поражение на Открытом чемпионате США. Сейчас об этом говорят, потому что это произошло недавно, но в истории останется то, какой она была чемпионкой, все турниры «Большого шлема», которые Уильямс выиграла, что она принесла в теннис», — цитирует Муратоглу Eurosport.