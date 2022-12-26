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Самсонова: Шарапова для меня идол с детства, сейчас нравится Медведев за его психологию

Самсонова: Шарапова для меня идол с детства, сейчас нравится Медведев за его психологию
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Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о победительнице пяти турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой. Также спортсменка рассказала, чем ей нравится чемпион Итогового турнира – 2020 и триумфатор US Open – 2021 Даниил Медведев.

«Уровень российских игроков на данный момент как в мужском, так и в женском теннисе достаточно высокий. Мне очень нравится Даниил Медведев за его психологию.

Когда была маленькой, я всегда наблюдала за игрой российских теннисистов, но не имела возможности с ними познакомиться, за исключением Евгения Кафельникова, с которым познакомились на Кубке Билли Джин Кинг. Маша Шарапова была моим идолом с самого детства, с ней мы пересекались в конце её карьеры на некоторых турнирах», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

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