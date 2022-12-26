Самсонова: всегда пыталась найти время, чтобы посмотреть хотя бы тренировку Федерера

Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о завершении карьеры многократных победителей турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и швейцарца Роджера Федерера.

«Серена была лучшей в теннисе, но я никогда не была большой её поклонницей. По поводу Роджера. Мне очень жаль, что он завершил карьеру, я была большой его фанаткой. Когда мы пересекались на турнирах, я всегда старалась найти время, чтобы посмотреть хотя бы его тренировку. Как спортсмены мне также очень нравятся Майкл Джордан и Усэйн Болт. Была бы рада с ними познакомиться», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.