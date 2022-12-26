Самсонова: всегда пыталась найти время, чтобы посмотреть хотя бы тренировку Федерера

Российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о завершении карьеры многократных победителей турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и швейцарца Роджера Федерера.
«Серена была лучшей в теннисе, но я никогда не была большой её поклонницей. По поводу Роджера. Мне очень жаль, что он завершил карьеру, я была большой его фанаткой. Когда мы пересекались на турнирах, я всегда старалась найти время, чтобы посмотреть хотя бы его тренировку. Как спортсмены мне также очень нравятся Майкл Джордан и Усэйн Болт. Была бы рада с ними познакомиться», — приводит слова Самсоновой ТАСС.
41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Федерер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
- 26 декабря 2022
-
11:11
-
10:46
-
09:45
-
09:27
-
09:16
-
00:56
-
00:36
-
00:32
- 25 декабря 2022
-
23:00
-
21:49
-
21:25
-
20:55
-
18:36
-
18:29
-
18:16
-
16:28
-
14:58
-
11:55
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:37
-
09:28
-
07:00
- 24 декабря 2022
-
22:19
-
21:13
-
19:06
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
13:41
-
13:34
-
12:44
-
12:44
-
12:25