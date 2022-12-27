«Они достигли чего-то исторического». 19-летний Хольгер Руне высказался о «Большой тройке»

11-я ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне высказался о «Большой тройке» (Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович), отметив, что они повлияли на молодое поколение теннисистов.

«Я ненавижу дискуссию об их величии: кто выиграл больше всего титулов, кто выиграл больше всего турниров «Большого шлема», кто дольше был первой ракеткой. Я имею в виду, что все эти ребята невероятны. Они достигли чего-то исторического. Это даёт понять молодому поколение то, что возможно многое.

Рекорды должны быть побиты. Эти ребята заставили нас работать усерднее, чтобы побить их рекорды. Это хорошо для будущего тенниса. Уровень станет ещё выше. Думаю, что такие игроки, как Федерер, Новак, Надаль и Маррей повлияли на то, что молодое поколение на сегодняшний день очень хорошее. Я надеюсь, что мы сможем продолжать играть, ещё больше повышая уровень. Думаю, что это возможно», — приводит слова Руне пресс-служба Daily Express.