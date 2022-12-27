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Эжени Бушар поделилась свежими фото с пляжа в Дубае

Эжени Бушар поделилась свежими фото с пляжа в Дубае
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Бывшая пятая ракетка мира, 28-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото. На фото теннисистка позирует на одном из пляжей Дубая (ОАЭ).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА БУШАР

28-летняя Бушар – чемпионка одного турнира на уровне WTA (2014 год). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — финал Уимблдона-2014, в котором она проиграла чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В том же году Эжени дошла до полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и на «Ролан Гаррос».

В данный момент Бушар занимает 323-ю строчку в рейтинге WTA. В июне 2021 года канадка перенесла операцию на плече. Эжени пропустила 17 соревновательных месяцев из-за череды травм.

На прошлой неделе она принимала участие в Мировой теннисной лиге, выступая за команду «Кайтс».

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