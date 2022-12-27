«Где Пэн Шуай?» Активисты собираются устроить протесты во время Australian Open — 2023

Активисты планируют возобновить протесты «Где Пэн Шуай?» на предстоящем Открытом чемпионате Австралии из-за коммерческих связей Tennis Australia с Китаем.
Напомним, Пэн Шуай — китайская теннисистка, которая перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая.
«К сожалению для них (Tennis Australia. — Прим. «Чемпионата»), эти политические проблемы будут на их совести в течение нескольких ближайших лет. Мы просто не позволим этому напряжению и этому противоречию остаться незамеченными, и мы создадим проблемы для Tennis Australia», — заявил активист Дрю Павлоу в интервью The Guardian.
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