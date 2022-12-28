Экс-теннисистка Мыскина: какой Дзюба на корте? Вообще огонь! Вы даже не представляете

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004 российская бывшая теннисистка Анастасия Мыскина рассказала об игре в теннис с футболистами Артёмом Дзюбой и Дмитрием Булыкиным.

«Артём Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле? Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как-то играли микст: я с Артёмом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить. Кто тогда выиграл? Хороший вопрос… К сожалению, вроде бы — они. Кстати, Дима Булыкин тоже очень хорошо играет в теннис. Мне кажется, его иногда не приглашают на любительские турниры, потому что он для них слишком хорош.

Если поставить друг против друга Дзюбу и Булыкина в одиночном разряде, что получится? А вот это интересно, я бы тоже с удовольствием посмотрела бы на это (смеётся)», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».