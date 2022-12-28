Анастасия Мыскина рассказала, как относится к статусу первой чемпионки ТБШ из России

Победительница «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая теннисистка Анастасия Мыскина рассказала, как она относится к статусу первой победительницы турнира «Большого шлема» из России.

«Когда меня представляют где-то: «Первая россиянка, выигравшая турнир «Большого шлема», не бегут ли мурашки? Это, конечно, приятно. Думаешь — классно было, молодец, что выиграла, достигла. Но так, чтобы ностальгическую слезу пускать — такого нет. Скорее приятные воспоминания о каких-то любимых турнирах, атмосфере. Например? В Штутгарте был такой милый, уютный турнир. У меня тренер оттуда, там всегда встречали как дома, несколько лет здесь тренировалась. По таким моментам немного скучаю», — приводит слова Мыскиной «Матч ТВ».