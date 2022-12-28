«На долю секунды я увидел нимб над её головой». Удивительная история любви Агасси и Граф

Андре мечтал о Штеффи целых семь лет, но посчитал себя достойным её, только когда собрал карьерный «Большой шлем». А что же она?

В мире большого тенниса сложно найти более гармоничную пару, чем Андре Агасси и Штеффи Граф. Бунтарь и фрау Элегантность как будто пришли из разных миров, но оказалось — у них намного больше общего, чем все думали.

Семь лет Андре испытывал к Штеффи сильные чувства, но раз за разом получал вежливый отказ. И, лишь собрав карьерный «Большой шлем», теннисист ощутил в себе уверенность и смог завоевать Граф невероятной искренностью и всепоглощающим уважением к любимой женщине.

Как это произошло?

Уимблдонский бал и судьбоносная победа на «Ролан Гаррос»

Бунтарь и сердцеед Андре Агасси покорял женщин с превеликой лёгкостью. В разные годы теннисист встречался с Барброй Стрейзанд, Брук Шилдс и подругой детства Венди Стюарт, однако им приходилось мириться с тем фактом, что их возлюбленный испытывает чувства к другой. Брук признавалась, что хотела бы иметь ноги, как у прославленной теннисистки Штеффи Граф, а Венди и вовсе шутила, что Андре выиграл Уимблдон в 1992 году только для того, чтобы пригласить спортсменку на традиционный танец чемпионов. И это было недалеко от правды.

«Вечером в день финала проходит знаменитый Уимблдонский бал. Я много раз слышал о нём и жду его с дрожью нетерпения, потому что мне как победителю в мужском разряде предстоит танцевать с победительницей среди женщин, а в этом году, как и в другие годы, это Штеффи Граф. Я схожу с ума по Штеффи с тех пор, как увидел её интервью французскому телевидению. Меня охватил благоговейный восторг от её невыразимого изящества и естественной красоты. В ней угадывались нравственность, добродетель и то достоинство, какое сейчас уже редко встретишь. Мне показалось, что на какую-то долю секунды я увидел нимб над её головой. На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции я попытался завязать с ней переписку, но она не ответила. И вот сейчас мне не терпится закружить её в танце по бальной зале — и плевать, что я совсем не умею танцевать», — вспоминал Агасси в своей автобиографии, однако провести вечер с Граф ему так и не удалось.

Семь лет Штеффи была несбыточной мечтой Андре, пока в 1999 году он не выиграл «Ролан Гаррос». Этот турнир не покорялся ему долгое время, и теннисист сравнивал его со Штеффи, которая не отвечала на его мимолётные знаки внимания. Однако, собрав карьерный «Большой шлем», Агасси наконец почувствовал себя достойным спортсменки, чьи достижения в теннисе были даже больше, чем у него. С поддержкой друзей и коллег Андре начал ухаживать за женщиной, сердце которой было несвободно.

Телефонный звонок, который всё изменил, и свадьба босиком

На первом же свидании теннисист признался, что у него были проблемы с запрещёнными веществами, что расстроило спортсменку, но та не стала осуждать его. Чувство такта не позволяло ей так поступать с кем-либо, к тому же было совершенно ясно, что недостатки были абсолютно у всех. Несмотря на попытки дистанцироваться от Андре, Штеффи не могла не проникнуться его трогательными попытками добиться её расположения. В то время Граф была в отношениях с гонщиком Михаэлем Бартельсом, но их союз вот-вот должен был разрушиться.

Этому поспособствовал и Агасси, который, не отличаясь кротким нравом, проявил невероятное уважение к Штеффи, отказавшись давить на неё. Неловкие разговоры по телефону и просьба подумать о ценности своей жизни побудили Граф дать шанс теннисисту.

Андре Агасси Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Вместе они смотрели любимые фильмы (их вкусы полностью совпадали), бегали наперегонки по пляжу и наконец пришли к тому, что не могут друг без друга. Штеффи рассталась с прежним бойфрендом, чтобы через пару лет выйти за Андре замуж. Случилось это в 2001 году:

«Мы вдвоём стоим перед судьёй — босые и в джинсах. Вместо свадебных колец — верёвочки из пальмового волокна, такие же, которыми я когда-то скрепил первую подаренную ей именинную открытку. Это совпадение, впрочем, мы заметили гораздо позже.

Судья быстро проговаривает все необходимые формальности, и мы со Штеффани собираемся сказать «да», когда к нам прибывает бригада рабочих, чтобы привести в порядок газоны. Я выскакиваю из дома и прошу их на пять минут выключить свои газонокосилки и пылесосы для листвы, чтобы дать нам пожениться. Рабочие просят прощения. Один прижимает палец к губам. Судья доходит до слов «…властью, данной мне…» — и, наконец-то, в присутствии двух матерей и трёх ландшафтных рабочих Штеффи Граф становится Штеффани Агасси», — так шутливо и вместе с тем восхищённо описывал тот момент спортсмен.

«Величайшая из женщин, которых я когда-либо знал!»

Теннисистка уже была беременна тогда, и через несколько недель у пары родился первый ребёнок — Джаден Джил. Андре переполняли эмоции — он примерял на себя роль отца и наставника собственной спортивной школы и был невероятно счастлив:

«В родильном зале, когда доктор передаёт мне в руки Джадена Джила, чувствую себя совершенно сбитым с толку. Я люблю его так сильно, что моё сердце готово лопнуть, будто перезрелый фрукт. Не могу дождаться возможности получше рассмотреть его. И в то же время меня захлёстывают вопросы: кто этот прекрасный гость? Готовы ли мы со Штеффани к появлению в нашем доме этого замечательного незнакомца? Я и сам кажусь себе чужаком, пытаясь понять: кем я стану для своего сына? Будет ли он любить меня?

Штеффи Графф Фото: Bob Martin/Getty Images

Мы привозим Джадена домой, и я часами смотрю на него. Мне интересно, кто он, откуда пришёл к нам, кем собирается стать. Я спрашиваю себя, как стать для него всем тем, в чём сам я нуждался когда-то, но так и не смог получить. Я хочу немедленно бросить спорт и проводить с ним всё своё время. Но сейчас я обязан играть — больше, чем когда бы то ни было. Ради него, ради его будущего и ради учеников моей школы», — писал Агасси.

В 2003 году в их семье случилось пополнение — на свет появилась маленькая Джаз Элли. Завершив спортивную карьеру, Штеффи и Андре полностью сконцентрировались на воспитании детей. Помимо этого, они занимаются бизнесом, благотворительностью и не забывают друг о друге. В их отношениях полная гармония. Вот как теннисист чествовал свою жену в 2004 году, когда его имя вошло в международный Зал славы:

«Любой мужчина должен иметь возможность представлять свою жену на вступительной церемонии в её личном Зале славы. Я смотрю в зал, вижу там лица болельщиков и бывших чемпионов и хочу поведать им всем о Штеффани. Пусть они узнают о ней то, что знаю я. Я сравниваю её с мастеровыми и ремесленниками, строившими великие соборы Средневековья: выводя крышу, своды погреба, другие части, не видимые для публики, они сохраняли всё то же высочайшее мастерство и оставались столь же требовательными к своей работе. К каждому излому, каждому незаметному углу они подходили всё с той же меркой высочайшего перфекционизма. Такова Штеффани. И в то же время она сама — собор, великий памятник совершенству. Целых пять минут я превозношу её спортивную этику, достоинство, силу и грацию, её вклад в теннис. И в заключение делюсь самой главной правдой, которую знаю о ней:

— Итак, леди и джентльмены, счастлив представить вам величайшую из женщин, которых я когда-либо знал!»