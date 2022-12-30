«Я плавно вошла в эту жизнь». Эшли Барти — о времени после завершения карьеры

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти рассказала о том, как она справилась с завершением карьеры.

«Честно говоря, я думаю, что больше всего меня удивило то, насколько комфортно я себя чувствую. Был нормальный страх или неуверенность, так как я не знала, как будет выглядеть моя жизнь после тенниса.

Я знала, как справилась бы с жизнью после тенниса, потому что я человек, который любит быть организованным. Но в целом это не было проблемой или беспокойством. Что было самым удивительным в хорошем смысле, так это то, что я довольно плавно вошла в эту жизнь, такую ​​же, как и у всех остальных, чего я всегда хотела.

Почему я решила завершить карьеру? Я осуществила свою мечту. У всех разные мечты и разные способы определения успеха», — приводит слова Барти New York Times.