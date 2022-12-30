Белинда Бенчич — о работе с Турсуновым: он не позволяет мне закатывать истерики

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич раскрыла подробности сотрудничества с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым.

«Не позволяю себе или он на самом деле не позволяет мне закатывать истерики, хотя иногда я чувствую, что мне нужно немного выговориться. Мне определённо нравится пытаться быть очень сосредоточенной и не тратить силы на саморазрушение, а использовать их в позитивном ключе. Мне нужно напоминать об этом, но со временем это войдёт в привычку. Так что я очень довольна тем, как всё идёт», — сказала Белинда Бенчич на пресс-конференции.

О сотрудничестве Бенчич и Турсунова стало известно в октябре этого года. До Бенчич Турсунов тренировал победительницу Открытого чемпионата США 2021 года Эмму Радукану.