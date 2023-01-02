Финал мужского теннисного турнира на ОИ-2024 пройдёт в пятисетовом формате

Финальный матч мужского теннисного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт в пятисетовом формате, говорится на сайте организационного комитета.

Напомним, в пятисетовом формате проходят матчи мужского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема».

Олимпиада-2024 — 33-е по счёту летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Изначальными кандидатами на проведение Игр были Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Рим (Италия). До 27 июля 2015 года кандидатом был также Бостон (США), но он был заменён на Лос-Анджелес из-за отсутствия общественной поддержки.

Париж был выбран хозяином Игр 13 сентября 2017 года на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу).