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Президент ФТР Тарпищев пожелал здоровья Мартине Навратиловой

Президент ФТР Тарпищев пожелал здоровья Мартине Навратиловой
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев пожелал здоровья бывшей первой ракетке мира Мартине Навратиловой, у которой врачи диагностировали онкологическое заболевание.

«Это горе для любого человека. Она столько сделала для популяризации мирового тенниса. Я её знаю с момента, когда ей было семь лет, она тогда приезжала в Сочи на соревнования.

Могу пожелать Мартине здоровья, чтобы она победила эту напасть. Мы её ценим как человека, который многое сделал для развития всего спорта», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Ранее Мартина Навратилова рассказала СМИ, что у неё выявлены рак горла и опухоль в груди. В ближайшее время Мартина начнёт лечение в Нью-Йорке. В 2010 году легендарная теннисистка успешно прошла лечение от рака груди.

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